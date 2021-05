Prinses Margriet heeft maandagmiddag op de Canadese militaire erebegraafplaats de tijdelijke tentoonstelling The Faces of Groesbeek bezocht. Bij de graven van ruim 1500 daar begraven militairen is een foto geplaatst en van zo’n 400 van hen is ook het levensverhaal opgetekend. „De graven hebben op die manier een gezicht gekregen”, aldus initiatiefneemster Alice van Bekkum.