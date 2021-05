Met grote letters stond het op de muur van het klaslokaal: ”The family”. De juffrouw op de Amerikaanse openbare school in de klas van onze (toen) 6-jarige zoon had het blijkbaar over ”het gezin” gehad. Met uitgeknipte figuren van een man, een vrouw en een kind werd inzichtelijk gemaakt hoe een gezin eruit kan zien. Uit een vader en een moeder, uit alleen een moeder, uit alleen een vader, maar ook uit twee vaders of uit twee moeders.