Estée Lauder heeft ondanks het aantrekken van toerisme in bepaalde werelddelen nog altijd last van de beperkingen door de coronapandemie. Zo voelde het cosmeticabedrijf het afgelopen kwartaal de gedwongen winkelsluitingen en reisbeperkingen in belangrijke markten. Ook hebben klanten van het make-upmerk weinig reden om zich op te doffen nu er nog massaal thuisgewerkt wordt.