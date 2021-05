Heel Nederland wordt met de coronamaatregelen „in een detentieregime gehouden” en „zit in een open penitentiaire inrichting”. Dat moet direct stoppen, zo eiste de stichting Viruswaarheid maandag in een kort geding tegen de Staat bij de rechtbank in Den Haag. De coronamaatregelen moeten van tafel. „We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat.”