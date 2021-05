Presentator Floris Kortie, met name bekend van het muziekprogramma Podium Witteman, en collega-muziekkenner Orville Breeveld gaan in de zesdelige podcastserie Gemiste Sterren op zoek naar ten onrechte vergeten of niet opgemerkte zwarte componisten binnen de klassieke muziek. Het is een initiatief van het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR en podcastmaker 24classics.