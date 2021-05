Signify stijgt door op Damrak, KPN zakt na afwijzen overname

Signify zette maandag de opmars voort op de Amsterdamse beurs. Beleggers bleven onder de indruk van de sterke kwartaalcijfers die het verlichtingsbedrijf vrijdag ontvouwde. Het aandeel KPN werd daarentegen flink lager gezet. Het telecomconcern wees twee overnamevoorstellen van buitenlandse investeerders af zonder onderhandelingen te voeren met de potentiële kopers. De Europese beurzen zagen eerdere winsten grotendeels verdampen in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten die later in de week naar buiten komen.