De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie heeft afgelopen maand een recordgroei gerealiseerd, ondanks een groeiend tekort aan chips. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi), die gegevens verzamelt, zet de sterke groei extra druk op de toeleveringsketens. Het is de vraag of ondernemingen de komende maanden de nodige materialen tijdig ontvangen om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen.