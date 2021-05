De aandelenbeurs in Hongkong verloor maandag terrein op de eerste handelsdag van mei. Beleggers hielden vooral de coronasituatie in India in de gaten, waar het aantal coronabesmettingen al twaalf dagen op rij boven de 300.000 ligt. Ook werd gewacht op een reeks van macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, die later deze week naar buiten komen.