In India zijn in de afgelopen 24 uur tijd 368.147 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, melden de gezondheidsautoriteiten maandag. Zondag waren er 392.488 nieuwe patiënten op één dag. Het is de twaalfde dag op rij dat er meer dan 300.000 coronabesmettingen op een dag zijn in het geplaagde land.