De situatie in de Surinaamse ziekenhuizen is nog steeds zorgelijk vanwege het hoge aantal coronapatiënten, hoewel het aantal nieuwe positieve gevallen de laatste dagen lijkt te stabiliseren. Met veel kunst- en vliegwerk lukt het om het aantal bedden uit te breiden, maar er zijn niet voldoende verpleegkundigen. Dat was de boodschap die de Surinaamse gezondheidsautoriteiten zondagmiddag tijdens een persconferentie lieten horen.