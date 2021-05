Het uitzicht op de tribunes van het Colosseum in Rome vanaf het middelpunt van de arena was ooit gereserveerd voor gladiatoren en terdoodveroordeelden, maar is binnenkort ook te bewonderen door toeristen. Het Italiaanse ministerie van Cultuur maakte zondag bekend hoe de nieuwe vloer in het Colosseum eruit gaat zien. In 2023 moet die voltooid zijn.