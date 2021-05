De hindoe-nationalistische partij van de Indiase premier Narendra Modi is er niet in geslaagd om de verkiezingen in de belangrijke deelstaat West-Bengalen te winnen. Modi’s populariteit heeft zwaar te lijden onder de rampzalige wending die de corona-epidemie in de afgelopen maand heeft genomen in India, mede als gevolg van het beleid van Modi’s regering.