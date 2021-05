Beleggers verwerken in de nieuwe beursweek opnieuw veel resultaten van grote bedrijven. Op de beurs in Amsterdam staan onder meer de cijfers van Air France-KLM en ING op het programma. Buiten Nederland is het de beurt aan taxi-app Uber en sportkledingfabrikant adidas. Daarnaast gaat de aandacht uit naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid en rentebesluiten in Australië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.