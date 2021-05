Tien leden van een Nederlandse studentenvereniging hebben een boete gekregen in het Belgische Ham omdat ze de coronaregels schonden. De studenten waren voor een uitstapje in een Airbnb in de plaats die circa 40 kilometer ten zuidwesten van Eindhoven ligt. Ze behoorden volgens de Belgische autoriteiten weliswaar tot dezelfde vereniging maar niet tot dezelfde toegestane ‘bubbel’.