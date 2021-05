Bij een uitslaande brand in een woning aan de Beatrixhaven in Werkendam (Noord-Brabant) zijn mogelijk mensen om het leven gekomen. Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio is het vuur onder controle. Eerder op de dag verwachtte ze dat de brandweer en forensisch onderzoekers het gebouw op korte termijn zouden kunnen betreden, maar die verwachting is bijgesteld.