Technische problemen met website voor coronatest na een dag over

Nederlanders die zich willen laten testen op het coronavirus en zich willen laten vaccineren tegen het virus kunnen daarvoor weer een afspraak maken, meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De GGD meldde zaterdagochtend dat er technische problemen waren met de websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl. Later op de dag bleek dat ook via de telefoon geen afspraak gemaakt kon worden. Even na 18.00 uur was de telefonische storing verholpen en vlak voor 22.00 uur meldde de GGD dat ook online alles weer werkte.