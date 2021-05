Het conflict tussen Kirgizië en Tadzjikistan is volgens het Russische persbureau Tass bijgelegd. De veiligheidsfunctionarissen Kamtsjibek Tasjiev en Saimoemin Jatimov, die de onderhandelingen leidden, hebben zaterdag overeenstemming bereikt over een volledige wapenstilstand in het omstreden grensgebied van beide Centraal-Aziatische landen. De aanwezige militaire troepen worden teruggetrokken.