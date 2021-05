Het is een „gezellige zaterdagdrukte” in de Nederlandse winkelstraten. Dat zegt winkeliersvereniging INretail. Het is de eerste zaterdag dat er weer geshopt kan worden in niet-essentiële winkels zoals kleding- en schoenenzaken zonder afspraak na de versoepeling van de coronamaatregelen. Wel gelden er voorwaarden. Zo is er een maximaal aantal bezoekers toegestaan per 25 vierkante meter.