Panama is opgeschrikt door een aardbeving. In de gelijknamige hoofdstad trilden gebouwen. De autoriteiten hebben tot kalmte gemaand. Plaatselijke media melden dat het een beving was met een kracht van 5,1 en dat het epicentrum bijna 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad was, vlak bij de Caribische kust. Het epicentrum lag 31 kilometer onder de grond.