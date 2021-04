De minihelikopter Ingenuity is vrijdag alsnog opgestegen op Mars en heeft met succes zijn vierde vlucht gemaakt. Die was opnieuw sneller en verder dan de voorgaande keren. Donderdag ging er iets mis bij de start en bleef het toestel aan de grond. De NASA-ingenieurs herkenden dat probleem uit eerdere tests. Een dag lukte het in de herkansing wel.