Coronaregels leidden tot onduidelijkheid bij handhavers

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) die burgers controleren op onder meer het naleven van de coronagerels, vonden deze maatregelen en het handhaven ervan vorig jaar erg onduidelijk. Dat blijkt uit een evaluatie van I&O Research over het handhaven van de gedragsregels tussen maart en november 2020. De maatregelen werden in die periode vastgelegd in lokale noodverordeningen. Voor bijna zes op de tien handhavers was het niet duidelijk welke gedragsregels er golden.