Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange celstraf geëist tegen Roberto H. voor de moord op zijn voormalig partner. De 42-jarige vrouw werd in de zomer van 2019 doodgestoken in Kerkrade. Volgens de officier van justitie heeft H. de vrouw „op gruwelijke wijze” gedood door haar „op klaarlichte dag op straat de hals door te snijden”. Een levenslange celstraf is nodig om de maatschappij „maximaal te beschermen”.