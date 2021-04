Yarden: uitvaarten niet in gevaar door financiële problemen

De circa 1 miljoen polishouders van uitvaartverzekeraar Yarden hoeven niet te vrezen dat hun begrafenis of crematie niet wordt vergoed door financiële problemen bij het bedrijf. De graadmeter voor financiële buffers is te laag volgens wettelijke eisen, maar er zijn nog genoeg middelen om uitvaarten voor verzekerden te betalen. Peter de Groot, directeur voor uitvaartverzekeringen bij Yarden, heeft er ook vertrouwen in dat de verzekeraar een koper vindt die de kapitaalbuffers kan aansterken.