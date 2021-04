Ruim 4000 gedupeerden in de affaire rond de kinderopvangtoeslag komen wel in aanmerking voor de beloofde 30.000 euro compensatie, maar krijgen dat geld niet voor de deadline van 1 mei. Bij sommigen komt dat door een fout in de uitvoering, anderen konden niet op tijd telefonisch worden bereikt, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).