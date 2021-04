„Twee dagen per week werk ik als administrateur bij het Kantoor der Kerkelijke Administraties (KKA). Ik houd me daar bezig met de financiële administratie. KKA is een stichting die voor kerken de salaris- en de financiële administratie verzorgt. Mijn werkplek is in Amersfoort. Daar is een van de grotere kantoren gevestigd.”