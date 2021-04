Drie mannen die betrokken waren bij de fatale mishandeling van een 51-jarige restauranthouder uit Hoogkerk zijn door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar. Het slachtoffer schoot zijn zoon te hulp in augustus vorig jaar, tijdens een ruzie ’s nachts in het dorp. Hij werd daarop zwaar mishandeld en meerdere keren gestoken. De man overleed ter plekke.