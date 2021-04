Restaurant Brands International (RBI), het moederbedrijf van onder meer fastfoodketen Burger King, voorziet ook dit jaar nog slechtere resultaten door de coronapandemie. Het bedrijf had ook in de eerste maanden last van de virusuitbraak. Bepaalde regio’s, zoals Canada, Europa en Brazilië, hadden opnieuw lockdowns afgekondigd of waren gebonden aan beperkte openingstijden door een avondklok.