Het ministerie van Volksgezondheid roept 65-plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren op dat alsnog te doen. Het ministerie begint een ‘mini-campagne’ in huis-aan-huisbladen, op sociale media en via belangenorganisaties voor ouderen om mensen uit het geboortejaar 1955 of eerder erop te wijzen dat ze een prikafspraak kunnen maken.