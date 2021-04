De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal opnieuw gekrompen en daardoor weer in een recessie beland. Dat komt door alle lockdownmaatregelen om de nieuwe golf aan coronabesmettingen in te dammen. Economen hadden de krimp daarom ook al zien aankomen. Wel positief is dat de economische krimp iets minder sterk uitpakte dan de kenners in doorsnee hadden verwacht.