Bijwerkingencentrum Lareb vindt meer onderzoek naar trombose en embolieën na coronavaccinaties nodig. Het kreeg tot en met 14 april 399 meldingen van trombose of embolieën na coronaprikken binnen, op bijna 4 miljoen toegediende vaccins. In de groep die geprikt was met AstraZeneca is het aantal meldingen iets hoger dan verwacht.