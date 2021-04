Belgische viroloog: een kus buiten is even gevaarlijk als binnen

De „langverwachte en verdiende” daling van het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames in België is „eindelijk” ingezet, zegt viroloog Steven Van Gucht. Elke dag overlijden echter nog gemiddeld circa veertig patiënten aan Covid-19. Belgen moeten de komende weken nog op buitenactiviteiten blijven focussen, maar ook daar kan men elkaar besmetten. „Een kus buiten is even gevaarlijk als een kus binnen”, waarschuwde hij op een persconferentie van het Crisiscentrum.