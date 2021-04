Het is maar de vraag of het kabinet komend weekeinde bijeenkomt in het Catshuis om te praten over verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dat is afhankelijk van de ruimte die het Outbreak Management Team (OMT) ziet om maatregelen los te laten, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Het deskundigenpanel vergadert daar vrijdag over.