De onderlinge verzekeraar Donatus Verzekeringen is voornemens haar leden 40 procent van de voor 2020 ingelegde premies terug te betalen. Dit komt overeen met 12,4 euro miljoen. Dat is donderdag bekendgemaakt. Ook over 2019 kregen de leden 40 procent van de ingelegde premies terug. In de jaren 2016 en 2017 was dit nog 45 procent. In 2018 ging het om 30 procent premierestitutie.