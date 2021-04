Op het Damrak staat de beurshandel vrijdag onder meer in het teken van de kwartaalresultaten van de AEX-bedrijven KPN, Besi en Signify. Ook grote Europese bedrijven als AstraZeneca, BNP Paribas en Barclays gaven een kijkje in de boeken. Daarnaast wordt uitgekeken naar de economische groei van de eurozone in het eerste kwartaal.