Vluchtelingenwerk Nederland en veteranen maken zich grote zorgen over tientallen Afghaanse tolken die voor Nederlandse troepen hebben gewerkt. Zonder extra maatregelen wacht de tolken een vreselijk lot in Afghanistan, vrezen ze. Sinds 2019 is er een regeling die hun komst naar Nederland moet bespoedigen, maar die heeft maar in beperkte mate effect gesorteerd, zeggen ze in de Volkskrant.