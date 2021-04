‘FBI waarschuwde Giuliani voor Russische desinformatiecampagne’

De Amerikaanse federale politiedienst FBI heeft Rudy Giuliani, de voormalige advocaat van oud-president Donald Trump, eind 2019 gewaarschuwd voor een Russische desinformatiecampagne die was bedoeld om de Democraat Joe Biden zwart te maken, meldt The Washington Post op basis van ingewijden. Giuliani leidde in aanloop naar de presidentsverkiezingen een operatie met als doel Bidens zoon Hunter neer te zetten als corrupt. Na de verkiezingen verkondigde de oud-burgemeester van New York constant Trumps onbewezen claims over verkiezingsfraude.