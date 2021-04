Telecomconcern KPN presenteert vrijdag zijn resultaten over het eerste kwartaal. Daarbij is het vooral de vraag wat de gevolgen zijn voor het bedrijf van de langer durende lockdown. Ook geeft KPN, dat de laatste tijd flink investeert in uitbreiding van het glasvezelnet, mogelijk meer duidelijkheid over de overnamegeruchten die al enige tijd klinken rondom de onderneming.