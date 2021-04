Het „sensibiliseren” van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waar onder anderen minister Wopke Hoekstra (Financiën) volgens de notulen van de ministerraad „veel tijd en energie” in heeft gestoken, slaat slechts op het bewustzijn over uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. Dat zegt Hoekstra in debat met de Tweede Kamer. De toenmalige staatssecretaris van Financiën zat „met de handen in het haar” door die problemen.