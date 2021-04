Flinke kritiek op coalitiepartijen in notulendebat

De drie grote coalitiepartijen VVD, D66 en het CDA krijgen het flink te verduren in het debat over de ministerraad en de vrijgegeven notulen hierover. Oppositiepartijen vinden dat die partijen en het handelen van de ministers in de ministerraad duidelijker moeten veroordelen. Dat bijvoorbeeld fractievoorzitter Sophie Hermans van de VVD zegt dat er niet om politieke redenen informatie is achtergehouden voor de Tweede Kamer, viel bij een aantal partijen verkeerd.