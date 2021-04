‘Onvoldoende duurzame plannen voor datacenter Zeewolde’

Voor de komst van een nieuw groot datacenter bij Zeewolde is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor de aanwezige natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat zegt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in haar advies aan de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland. Zo ontbreken plannen hoe er op het terrein zelf meer duurzame energie kan worden opgewekt en er is meer aandacht nodig voor het gebruik van restwarmte.