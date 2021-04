De hogesnelheidstrein Thalys gaat halverwege volgende maand weer vaker rijden. Voor de ritten tussen Amsterdam en Parijs betekent het dat dit drie keer per dag kan in plaats van de huidige een. Daarnaast wordt ook het aantal ritten tussen Parijs en Brussel opgevoerd. De volledige dienstregeling van het bedrijf komt op 30 procent van die voor corona te liggen. Nu is dat nog 15 procent.