Onderzoekers zien ‘sociale kloof’ in vaccinatiebereidheid

Mensen die weinig vertrouwen hebben in de overheid of slecht kunnen rondkomen zijn veel minder geneigd zich te laten prikken tegen het coronavirus. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Haagse Hogeschool waarschuwen voor „een sociale kloof” in de vaccinatiebereidheid. Ze raden de overheid aan om mensen uit kwetsbare groepen niet alleen een vaccinatieoproep te sturen, maar ze ook „proactief te benaderen”.