DENK heeft tijdens het debat over de notulen rond de toeslagenaffaire een motie van wantrouwen ingediend. Fractievoorzitter Farid Azarkan, de eerste spreker van de dag, deed dat al tijdens zijn eerste inbreng. De motie is mede ondertekend door Geert Wilders (PVV), Wybren van Haga (FVD), Caroline van der Plas (BBB) en Sylvana Simons (BIJ1). Later wordt erover gestemd.