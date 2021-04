De huurprijzen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal harder gestegen in minder stedelijke gebieden dan midden in de stad. In Amsterdam en Amstelveen, twee gemeenten met relatief hoge huurprijzen, werden huurwoningen zelfs goedkoper. Dat melden Vastgoed Management Nederland (VGM NL) en makelaarsvereniging NVM in hun kwartaalupdate.