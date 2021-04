De Franse farmaceut Sanofi heeft inmiddels zo’n 97,4 procent van de aandelen in biotechbedrijf Kiadis Phrama in handen en begint een uitrookprocedure. Daarmee worden de resterende aandeelhouders gedwongen om hun aandelen ook af te staan voor de prijs van het bod dat Sanofi op Kiadis heeft gedaan. Daarna kan de handel in Kiadis worden gestaakt. Dat gebeurt eind mei, melden de twee bedrijven.