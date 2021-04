Fel notulen-debat zal gaan over meer dan klagende ministers

Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte wacht opnieuw een fel debat over de politieke verhoudingen en de opstelling van zijn kabinet. Nadat dat kabinet maandag, na een historisch besluit, de notulen van de ministerraad openbaar maakte, willen veel partijen tekst en uitleg. De oppositie is boos over de manier waarop over kritische coalitie-Kamerleden werd gesproken door ministers, maar het debat zal ook gaan over de informatievoorziening en over de kabinetsformatie. De coalitiepartijen hielden zich tot nu toe stil.