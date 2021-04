Olie- en gasconcern Shell komt donderdag met cijfers over het eerste kwartaal. Daarbij zal onder meer worden gekeken naar de inspanningen van Shell om de uitstoot terug te dringen. Shell heeft een ambitie om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Verder heeft het bedrijf in de afgelopen periode waarschijnlijk geprofiteerd van de hogere olieprijzen.