Leerlingen uit het speciaal onderwijs, die extra ondersteuning nodig hebben, ervaren positieve sociale gevolgen wanneer ze deelnemen aan het reguliere onderwijs. Die positieve gevolgen ervaren leerlingen minder in het speciaal onderwijs. Zij maken ook meer vrienden in het gewone onderwijs en lijken minder eenzaam te zijn, meldt gedragseconoom Jana Vyrastekova van de Radboud Universiteit in een onderzoek.