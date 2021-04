De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, is positief over de voortgang van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten en de forse coronasteun waarmee president Joe Biden de Amerikaanse economie probeert te helpen. Toch is dit voor de Fed nog geen reden om te sleutelen aan de rente en het eigen opkoopprogramma van obligaties, waarmee de bankenkoepel de economie ondersteunt.