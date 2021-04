De eerste dag van de heropening van de terrassen is volgens de horecabranche goed verlopen. „De sfeer was positief, gemoedelijk, de terrassen waren door het hele land goed gevuld”, stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie gaat er vanuit dat met de heropening van de terrassen een eerste stap is gezet richting de heropening van de hele horeca.